Yılın En İyi Sporcusu Belli Oldu

Laureus Dünya Spor Akademisi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Laureus Ödülleri, 2024 yılındaki en iyi sporculara ödüllerini dağıttı. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen gecede, geçtiğimiz yıla damga vuran pek çok alandan sporcu ödül aldı.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİNİ KURDUM'

ABD'li artistik jimnastikçi Simone Biles, 2024'ün en iyi sporcusu seçildi. Biles, konuşmasında "Küçük bir kız çocuğu olduğum andan beri hep böyle anların hayalini kurdum. Bu yüzden tutkumun mesleğim olmasına izin verdikleri için aileme minnettarım. Çalışmalarımın ilham verici olduğunu düşünüyorum. Kocam burada olamadı ama bugün evlilik yıl dönümümüz ve kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Eski elit sporcularından oluşan 42 üye tarafından seçilen Laureus Ödülleri'nde Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal da "gelecek vaat eden sporcu", Brezilyalı jimnastikçi Rebeca Andrade, "yılın en iyi geri dönüş yapan sporcusu", İngiliz bisikletçi Thomas Pidcock "yılın aksiyon sporcusu", Çinli yüzücü Jiang Yuyan "yılın engelli sporcusu", Amerikalı sörfçü Kelly Slater "yaşam boyu başarı" ödüllerinin sahibi oldu.

İKON ÖDÜLÜ NADAL'IN

Real Madrid'e "2024'ün en iyi takımı" ödülünün verildiği törende, uzun ve başarılı bir kariyerin ardından geçtiğimiz yıl kortlara veda eden İspanyol tenisçi Rafael Nadal da "Laureus Spor İkonu Ödülü"ne layık görüldü.

Öte yandan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan ve stili ile dünya çapında büyük ilgi gören Türk atıcı Yusuf Dikeç de Madrid'deki ödül gecesinde bulundu.

Kaynak: AA