Trabzonspor 17. Finalin Peşinde

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile Perşembe günü karşılaşacak olan Trabzonspor, kupada 17. finaline yükselmek istiyor.

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Trabzonspor 17. Finalin Peşinde

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü Göztepe’nin karşısına çıkacak olan Trabzonspor, 17. kez finale yükselmek istiyor.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ancak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibi Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, art arda 2. kez finale yükselerek bu kez kupaya uzanmak istiyor.

En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

Kaynak: AA

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