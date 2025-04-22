Tribünler İstifa Çağrılarıyla Ayağa Kalkmıştı: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kararını Verdi

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim hedef tahtasına kondu. İstifa çağrıları giderek yükselirken, Ali Koç'un kararını verdiği iddia edildi.

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Tribünler İstifa Çağrılarıyla Ayağa Kalkmıştı: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kararını Verdi

Süper Lig’de sezon başında şampiyonluğun en iddialı iki kulübünden biri olan Fenerbahçe, kendi sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak taraftarına saç baş yoldurttu. Sarı-lacivertli ekip bu beraberlikle lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında büyük ölçüde havlu attı.

Karşılaşmanın ardından taraftarlar Ali Koç ve yönetime istifa çağrısında bulunurken, Koç’un kararını verdiği iddia edildi.

Tribünler İstifa Çağrılarıyla Ayağa Kalkmıştı: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kararını Verdi - Resim : 1

Dün Fenerbahçe yönetim kurulu olağan toplantısını yaparken, bu toplantının rutin bir toplantı olduğu belirtildi. Başkan Ali Koç’un 26 Nisan’da yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu toplantısında gündemle ilgili bir konuşma yapacağı belirtildi.

Ancak kulislerde Ali Koç’un istifa etmeyi düşünmediği ve başkanlık döneminin sonuna kadar görevde kalmayı düşündüğü iddia edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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