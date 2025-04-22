Galatasaray Final İçin Sahaya Çıkıyor: İşte Kritik Maçın Muhtemel İlk 11'i

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Tek maçlık eleme usulü oynanacak karşılaşmada, kazanan taraf finale yükselecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve karşılaşmaya ilişkin detaylar...

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Galatasaray Final İçin Sahaya Çıkıyor: İşte Kritik Maçın Muhtemel İlk 11'i

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor’a konuk olacak. Tek maçlık eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada, taraflar finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Karşılaşma bugün saat 20.30’da Konya Büyükşehir Stradyumu’nda oynanacak ve mücadelede Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Konyaspor ve Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte Türkiye Kupası’nda 6. kez rakip olmuş olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmanın üçünde Galatasaray 3 galibiyet alırken, 2 karşılaşma da beraberlikle neticelenmişti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 11 kez fileleri havalandırırken, Konya ekibi yalnızca 4 gol bulabildi.

İki ekip bu sezon da 3 kez rakip oldu. Süper Lig’de oynanan maçları Galatasaray 2-1 ve 1-0’lık skorla kazanırken, Türkiye Kupası’ndaki maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray Final İçin Sahaya Çıkıyor: İşte Kritik Maçın Muhtemel İlk 11'i - Resim : 1

ASLAN 5 OYUNCUDAN YOKSUN

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert ile cezalı oyuncular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Konya'ya götürülmedi.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un sahaya şu 11’le çıkması bekleniyor:

Günay Güvenç – Frankowski – Davinson – Abdülkerim Bardakcı – Eren Elmalı – Lemina – Torreira – Roland Sallai – Yunus Akgün – Gabriel Sara – Victor Osimhen

Galatasaray'a Piyango VurduGalatasaray'a Piyango VurduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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