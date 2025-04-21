New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti

TİCARET BAKANLIĞI CEZA KESTİ

Ticaret Bakanlığı, daha önce de benzer gerekçelerle markayı uyardığını belirtirken, yanıltıcı reklam ve açıklamaların durdurulması için gerekli tebligatların yapıldığını duyurdu. Markanın bazı ürünlerde domuz derisi bilgisini daha önce paylaşmaması, bilgilendirme yapmaması nedeniyle 1 milyon 730 bin TL tutarında ceza kesildi. Mevzuat gereği, tüketicilerin inançlarına aykırı olabilecek içeriklerin açık ve şeffaf şekilde belirtilmesi zorunlu olduğu belirtilirken, New Balance cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ADİDAS DA BENZER BİR CEZA ALMIŞTI

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda bir diğer dünya markası Adidas da benzer bir nedenle cezaya çarptırılmıştı. Ürün açıklamalarında domuz derisi kullanımına dair bilgi yer almaması, markaya para cezası olarak yansımıştı.