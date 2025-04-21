New Balance’a Tokat Gibi Ceza! Bakanlık En Popüler Modellerinde Domuz Derisi Tespit Etti
Ticaret Bakanlığı, ünlü spor ayakkabı markası New Balance’ın Türkiye'de satılan 4 farklı ayakkabı modelinde domuz derisi kullanıldığını ancak bu bilginin tüketiciyle paylaşılmadığını tespit etti. Markaya 1 milyon 730 bin TL ceza kesildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelinde ve Türkiye’de yoğun ilgi gören ünlü spor ayakkabı markası New Balance, beklenmedik bir cezayla gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı, markanın Türkiye'de satılan bazı modellerinde domuz derisi kullanıldığını ve bu bilginin tüketiciyle paylaşılmadığını tespit etti. Bu nedenle şirkete toplamda 1 milyon 730 bin TL idari para cezası kesildi.
DOMUZ DERİSİ KULLANILDIĞI GİZLENDİ
Reklam Kurulu tarafından yürütülen denetimlerde, New Balance’ın resmi internet sitesinde satılan bazı ayakkabılarda süet, file ve sentetik gibi yüzeysel ifadeler yer aldığı, ancak domuz derisi gibi dini hassasiyetleri ilgilendiren materyallerin açıkça belirtilmediği ortaya çıktı. Bu durumun, tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu vurgulandı.
TÜRKİYE'DE SATILAN EN POPÜLER 4 MODELİNDE TESPİT EDİLDİ
Yapılan detaylı incelemede, W990GL6, M2002RST, U9060BLK ve U991LG2 model numaralı ürünlerde domuz derisinin kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu ürünlerin açıklamalarında hassas içeriklere dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı ifade edildi.
TİCARET BAKANLIĞI CEZA KESTİ
Ticaret Bakanlığı, daha önce de benzer gerekçelerle markayı uyardığını belirtirken, yanıltıcı reklam ve açıklamaların durdurulması için gerekli tebligatların yapıldığını duyurdu. Markanın bazı ürünlerde domuz derisi bilgisini daha önce paylaşmaması, bilgilendirme yapmaması nedeniyle 1 milyon 730 bin TL tutarında ceza kesildi. Mevzuat gereği, tüketicilerin inançlarına aykırı olabilecek içeriklerin açık ve şeffaf şekilde belirtilmesi zorunlu olduğu belirtilirken, New Balance cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
ADİDAS DA BENZER BİR CEZA ALMIŞTI
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda bir diğer dünya markası Adidas da benzer bir nedenle cezaya çarptırılmıştı. Ürün açıklamalarında domuz derisi kullanımına dair bilgi yer almaması, markaya para cezası olarak yansımıştı.
ADİDAS DA BENZER BİR CEZA ALMIŞTI
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda bir diğer dünya markası Adidas da benzer bir nedenle cezaya çarptırılmıştı. Ürün açıklamalarında domuz derisi kullanımına dair bilgi yer almaması, markaya para cezası olarak yansımıştı.