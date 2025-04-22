Hatayspor, Beşiktaş Antrenmanını Tamamladı

Hatayspor Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takımın bugünkü antrenmanı 1 saat 45 dakika sürdü.

Hatayspor, Beşiktaş Antrenmanını Tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü. Hatayspor ile Beşiktaş, 25 Nisan Cuma günü Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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