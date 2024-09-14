Yıldız Oyuncunun Transferi Zaman Engeline Takıldı

Hatayspor'un Werder Bremen'den transfer etmek isteiği Naby Keita zaman engeline takıldı. Ünlü oyuncunun transferi son anda suya düştü...

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Yıldız Oyuncunun Transferi Zaman Engeline Takıldı

Türkiye’de transfer dönemi kapanırken, Süper Lig ekibi Hatayspor’un transfer etmek istediği dünya yıldızında zaman engeline takınıldı.

Anlaşmaya varılan Naby Keita’nın Almanya’da sağlık kontrolünden geçirilmesine rağmen transferin tamamlanmasına zaman yetmedi.

29 yaşındaki futbolcu, bu gelişme sonrası Werder Bremen'de kalmak zorunda kaldı. Ünlü futbolcunun sözleşmesi 2026’ya kadar devam edecek.

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