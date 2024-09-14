FIFA Dünya Kupası 2026 ve FIFA Kadınlar Dünya Kupalarına Dev Sponsor

Hem FIFA Dünya Kupası 2026 hem de FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2027’ye dev bir sponsor geldi. Ruffles, iki organizasyonun da resmi sponsoru oldu. Bu, Frito-Lay'in, FIFA Dünya Kupası Katar 2022 sırasında “Bölgesel Destekçi” ve 2023'te FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda “Turnuva Destekçisi” olarak başarılı rolünün devamı niteliğini taşıdı. Yeni ortaklık sayesinde; Ruffles’ın Resmi Sponsor olarak, taraftarlar için özel deneyimler, ürünler, tüketici aktivasyonları ve daha fazlasını gerçekleştirmesi planlanıyor.

Frito-Lay Uluslararası Yiyecek Tüketici ve Pazarlama Büyüme Sorumlusu Jane Wakely konuyla ilgili yaptığı açıklamada “FIFA ile ortaklık kurmak, işimiz ve yiyecek markalarımızı futbol kültürüne daha da derinden yerleştirme hedefimiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Futbol, ​​dünyanın en büyük tutkularından birisi ve bu tarihi ortaklık, FIFA Dünya Kupası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın heyecanını, dünya çapında ikonik markalarımızın eğlencesiyle bir araya getirmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

TARİHİ DÖNEM

Tarihi bir döneme girdiklerini belirten FIFA Başkanı Giovanni Vincenzo Infantino, “FIFA ve daha geniş futbol topluluğu için tarihi bir döneme girerken Ruffles ile bu ortaklığı gerçekleştirmekten ve iş birliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Son FIFA Dünya Kupası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra, Ruffles’ın futbolun gelişimine olan güvenimizi, vizyonumuzu ve fikirlerimizi paylaşmasından ve geleceğe doğru bu yolculukta bize katılmasından gurur duyuyoruz. Birlikte, dünya çapındaki futbolseverler için özel deneyimler yaratacağız” diye konuştu.

SÜRPRİZ ÖDÜLLER DAĞITILACAK

FIFA Dünya Kupası 2026’ya 48 takım katılacak; Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere üç ülkede düzenlenecek ilk turnuva olacak. 2027'de FIFA Kadınlar Dünya Kupası ilk kez Güney Amerika'da düzenlenecek. İki turnuvanın da tarihi anlara sahne olması beklenilirken Ruffles, futbol severlere sürpriz ödüller dağıtarak bu coşkuya dahil olacak. Marka, her maçta 'Maçın Hayranı'nı ödüllendirerek, tutkusu ve enerjisiyle futbolu canlandıran tribünlerdeki kişileri öne çıkaracak.

Ayrıca Ruffles gıda markaları portföyü, FIFA Dünya Kupası 2026 ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2027 öncesinde mağaza içi ve dijital promosyonlar aracılığıyla futbol hayranlarıyla küresel ölçekte etkileşim kuracak. Ek olarak yiyecek markaları her maçta LED saha panosu gösterimi ve basın toplantısı arka planları aracılığıyla sahada belirgin bir şekilde yer alacak. Stadyumların ötesine geçen Ruffles ve ikonik yiyecek portföyü, ev sahibi şehirlerdeki FIFA resmi hayran bölgelerinde sürükleyici tüketici deneyimleri sunacak.

ORTAKLIK ESKİYE DAYANIYOR

Frito-Lay ve Quaker Kuzey Amerika Genel Müdürü Steven Williams ortaklığa ilişkin “FIFA ile ortaklığımızı küresel hale getirme yolunda bir sonraki adımımızı attığımız için inanılmaz derecede gururluyuz" dedi. “Ruffles markası, futbola olan ortak sevgiyle taraftarları bir araya getirme konusunda uzun bir geçmişe sahip. Markalarımız aracılığıyla FIFA Dünya Kupası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası taraftarlarını bir araya getirmeye ve onlara ilham vermeye devam ederken daha da ikonik anlar yaratmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

FIFA'nın Ana Faaliyet Sorumlusu Romy Gai şunları söyledi: "Frito-Lay'in FIFA'nın güvenilir bir ortağı olarak büyümesini görmek harika bir şey ve bu iş birliğinin gerçekten küresel hale gelmesiyle bundan sonra nereye varacağımız konusunda heyecan duyuyoruz. FIFA Dünya Kupası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası her zamankinden daha büyük olacak ve Lay's, dünyanın her yerindeki taraftarların aksiyondan keyif alması ve deneyimlemesinin merkezi bir parçası olacak."

Ruffles, FIFA ile olan ortaklığına ek olarak, futbol kültürünü tanımlayan girişimlere de imza atmıştı. Bunlar arasında, David Beckham ve Thierry Henry gibi mega yıldızlarla viral anlar yaratan “Varsa Ruffles, Maça Varız” platformu yer alıyor.

Ruffles’ın FIFA ile devam eden ve genişleyen ilişkisinin yanı sıra marka, topluluk düzeyinde futbola olan bağlılığını sürdürerek futbolun gücünü olumlu etki yaratmak için kullanan Ruffles RePlay gibi amaç odaklı projeler yürütüyor.