Yıldız futbolcu Mbappe'den siyasi çıkış: 'Aşırı sağa oy vermeyin

Fransa Milli Takımı Kaptanı Kylian Mbappe, EURO 2024 turnuvası sırasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Fransız halkına seslenerek aşırı sağ partilere oy vermemelerini istedi.

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Yıldız futbolcu Mbappe'den siyasi çıkış: 'Aşırı sağa oy vermeyin

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın başarı kazanmasının ardından Fransa'da da erken seçim kararı alınmıştı.

Mbappe, siyasi tartışmalara dahil olarak, "Ülkeyi bölmek isteyen aşırılıkçılara karşı oy kullanmaya çağırıyorum. Onların kazanmaya çok yakın olduğunu görüyoruz. Ülkemizin geleceğini seçme hakkımız var. Bu formayı giymekten gurur duymak istiyorum, değerlerimi temsil etmeyen bir ülkeyi temsil etmek istemiyorum" dedi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50 oy alarak ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi ise ikinci sırada kalmıştı. Bunun üzerine Macron, erken seçim kararı aldığını duyurmuştu.

Mbappe'nin açıklamaları, Fransa'da aşırı sağın yükselişine karşı önemli bir siyasi tepki olarak değerlendiriliyor.

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