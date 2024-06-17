Romanya, Ukrayna'yı gol yağmuruna tuttu

Romanya, EURO 2024 E Grubu'nun ilk maçında Ukrayna'yı Münih Futbol Arena'da 3-0 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

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Romanya, Ukrayna'yı gol yağmuruna tuttu

Romanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'e fantastik bir başlangıç yaptı. E Grubu'nda yer alan Romanya, Münih Futbol Arena'da Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

Mücadele dengeli bir şekilde başlasa da Romanya, 29. dakikada Stanciu'nun golüyle öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda Ukrayna ataklar kurmaya çalışsa da Romanya savunmasını aşamadı ve ilk yarı 1-0 Romanya üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Romanya, 53. dakikada Marin'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu golden sadece 4 dakika sonra ise Draguş sahneye çıkarak maçın skorunu 3-0'a getirdi. Ukrayna geri dönmek için çabalasa da Romanya kalesini gole açamadı ve karşılaşma 3-0 Romanya galibiyetiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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