Bursaspor'da Pablo Martin Batalla dönemi başlıyor

Bursaspor, efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla'yı teknik direktör olarak takımın başına getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Arjantinli Batalla ile anlaşma sağlandığı ve kendisine yeni görevinde başarılar dilendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Batalla, geçen sezon Bursa ekiplerinden Nilüfer Belediyespor’la şampiyonluk yaşamış ve takımını TFF 3. Lig’e çıkarmıştı.

Kaynak: AA