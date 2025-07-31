Yıldız Futbolcu Hastanelik Oldu! Cinsel Organını Köpek Isırdı

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Barcelona'da top koşturarak tanınan 27 yaşındaki Carles Perez, başına gelen bir kazayla dünya gündemine oturdu. Aris forması giyen İspanyol forvet, Selanik'in Thermi semtindeki evinin etrafında köpeğini gezdirirken saldırıya uğradı. Perez, kavga eden iki köpek arasında kaldı ve onlardan birinin cinsel organını ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.

AMELİYAT GEREKEBİLİR

Yunan ekiplerinden Aris, bu talihsiz kaza nedeniyle oyuncunun Avrupa Konferans Ligi elemelerini kaçıracağını doğruladı. Hastanede tedavi gören Perez'in bu saldırı sebebiyle ameliyat olmasının dahi gerekebileceği belirtildi.

Geçen sezon La Liga'da Getafe formasıyla 27 maça çıkan ve 3 gol kaydeden Carles Perez'in bu sezon Aris'in kilit oyuncusu olması bekleniyordu. Büyük beklentilerin olduğu oyuncunun kaza sonrası takıma ne zaman döneceği ise bilinmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi