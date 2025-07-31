Fenerbahçe'de Brahim Diaz'ın İddiası Bile Yetti
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken, Brahim Diaz iddiaları ortalığı karıştırdı. Taraftarlar çılgına döndü.
Kaynak: Haber Merkezi
Güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe dün Skriniar ve Semedo’yu İstanbul’a getirerek adeta gövde gösterisi yaptı. Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe’nin Real Madrid’in yıldızını transfer edeceği iddiaları ise taraftarları çılgına çevirdi.
Fenerbahçe’nin Real Madrid forması giyen Brahim Diaz’ın peşine düştüğü iddia edilirken, iddialar sonrası taraftarlar Faslı futbolcunun gönderilerini ‘Come to Fenerbahçe’ yorumlarıyla bombardımana tuttu.
Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Brahim Diaz için Fenerbahçe’nin resmen devrede olduğu öne sürülmüştü. Eski Fenerbahçeli Arda Güler’in en yakın arkadaşları arasında bulunan Diaz, şampiyonluk kutlamalarında "Arda Güler benim küçük kardeşim gibi. Neredeyse her zaman beraberiz. Ailemden biri gibi” demişti.
Real Madrid ile 121 maça çıkan yıldız oyuncu 20 gol 20 asistlik performans göstererek beğeni toplamıştı.