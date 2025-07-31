Fenerbahçe'de Brahim Diaz'ın İddiası Bile Yetti

Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Brahim Diaz için Fenerbahçe’nin resmen devrede olduğu öne sürülmüştü. Eski Fenerbahçeli Arda Güler’in en yakın arkadaşları arasında bulunan Diaz, şampiyonluk kutlamalarında "Arda Güler benim küçük kardeşim gibi. Neredeyse her zaman beraberiz. Ailemden biri gibi” demişti.