Yeşil sahalarda gerginlik bitmiyor: Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası sert açıklama

Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini korudu.

FENERBAHÇE'DEN SERT TEPKİ

Karşılaşmanın ardından tartışmalı hakem kararlarına yönelik Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi.

Sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Tarihe geçecek bir tiyatro"

Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen.

Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı.

Tarihe geçecek bir tiyatro.

Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı…

Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!"

GALATASARAY İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Dün ise Galatasaray TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yönetimini istifaya davet etmiş; kulüpten yapılan açıklamada, "Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup, toplumun bölünmesine neden olan, korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan, yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen, hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren, tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.