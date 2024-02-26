Galatasaray taraftarından Fenerbahçe protestosu

Galatasaray taraftarı, Antalyaspor karşılaşmasının ilk 3 dakikasında Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının 90+6 dakikasında verilen penaltıyı protesto ederek sessiz kaldı.

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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe protestosu

Galatasaray, Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk etti.

SESSİZ PROTESTO

Aslantepe'de oynanan maçın ilk düdüğün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa karşılaşmasını uzatma dakikalarında verilen penaltıyla 2-1 kazanmasını 3 dakika sessiz kalarak protesto etti.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Aslantepe'de Fenerbahçe göndermeli marşlar çalınırken, mücadele öncesi ısınmaya çıkan karşılaşmanın hakem kadrosu; Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar ve Anıl Usta’ya Galatasaraylı taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.

"GALATASARAY TEK, SİZ HEPİNİZ"

Karşılaşmanın başlama düdüğünden çok kısa bir süre önce “Galatasaray tek, siz hepiniz”, “Bu takım bu sene söke söke şampiyon”, “Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak”, “Galatasaray’ın Galatasaraylı’dan başka dostu yoktur” pankartları açıldı.

Maçta hakemin Galatasaray lehine verdiği kararlar da sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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