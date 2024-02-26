Galatasaray'a Antalya maçı öncesi soğuk duş!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen 1 maç men cezasını onadı.

Böylece Mauro Icardi, bu akşam Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

NE OLMUŞTU?

TFF'den yapılan açıklamada, Icardi'nin Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtilmişti.

Mauro Icardi

Daha sonra kurulun, MKE Ankaragücü ile oynanan Süper Lig maçında rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezası uyguladığı bildirilmişti.

MAURO ICARDİ NE YAPMIŞTI?

Mauro Icardi'nin Ankaragücü taraftarına cinsel organını tutarak çirkin bir hareket yaptığı iddia edilmiş ve sosyal medyada o anlara ait olduğu öne sürülen bir görüntü servis edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem