Icardi'ye verilen 1 maçlık cezaya Fenerbahçe'den sert tepki: 'Fotoğraftaki hayranlıkta gizli'

Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Galatasaraylı Icardi'ye verilen 1 maçlık cezanın ardından Fenerbahçe'den sert tepki geldi.

Icardi'ye verilen 1 maçlık cezaya Fenerbahçe'den sert tepki: 'Fotoğraftaki hayranlıkta gizli'

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) 1 maç ceza almasının ardından Fenerbahçe cephesinden tepki geldi.

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Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki’nin imzasıyla yayımlanan açıklamada “Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…” denilerek Icardi’nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile olan fotoğrafı paylaşıldı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…

Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.

Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir. Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!

Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.

Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler; Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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