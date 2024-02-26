Icardi'nin cezası belli oldu

PFDK, Galatasaraylı Mauro Icardi'ye 1 maç ceza verdiğini açıkladı.

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Icardi'nin cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK), Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye bir maç ceza verdiğini duyurdu.

PFDK'nın açıklaması şöyle:

“GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 26. hafta maçında MKE Ankargücü ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçın sonunda Icardi'nin elini cinsel organına götürdüğü, öne sürülmüştü.
Dönen video fotoğrafların gerçek olup olmadığı ise tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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