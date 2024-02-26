Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Açılış Fenerbahçe ve Ankaragücü'nden

Fenerbahçe ve Ankaragücü karşılaşmasıyla yarın başlayacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Açılış Fenerbahçe ve Ankaragücü'nden

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın, 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Kupanın çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu maçlarının programı şu şekilde:

Yarın
20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

28 Şubat Çarşamba

17.30 Trabzonspor - RAMS Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Konyaspor

29 Şubat Perşembe

20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük

Kaynak: İHA

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Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Ankaragücü
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