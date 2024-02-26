Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Açılış Fenerbahçe ve Ankaragücü'nden
Fenerbahçe ve Ankaragücü karşılaşmasıyla yarın başlayacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın, 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Kupanın çeyrek final turu, yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu maçlarının programı şu şekilde:
Yarın
20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
28 Şubat Çarşamba
17.30 Trabzonspor - RAMS Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Konyaspor
29 Şubat Perşembe
20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: