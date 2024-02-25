Emre Belözoğlu kararını verdi

Kayserispor'a yenildikleri maçın ardından "istifa sinyali" veren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yönetim kurulu ve futbolcularla görüştüklerini belirterek, "Kulübümüzü hak ettiği yere getirecek mücadeleyi burada vermeye devam edeceğiz." dedi.

Emre Belözoğlu kararını verdi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'deki Kayserispor maçının ardından, "Akşam başkanla konuşup gerekeni yapacağım. Bu anlamda kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulunmuş; Belözoğlu'nun bu açıklaması istifa sinyali olarak değerlendirilmişti.

KARARINI VERDİ

Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her anlamda içinde birçok hikayesi olan zor ve farklı bir sezon geçirdiklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız ve yönetim kurulumuzla bir toplantı gerçekleştirdik. Futbolcularımızla da bir araya gelip bir değerlendirme yaptık. Daha önce camiamıza verdiğimiz bir söz vardı. O sözü tutacağız… Kulübümüzü hak ettiği yere getirecek mücadeleyi burada vermeye devam edeceğiz. Bu şehri, bu camiayı çok seviyorum. Taraftarlarımız; futbolcularımıza ve bize olan güven ve inançlarını asla yitirmesinler."

KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Başkent ekibi, dün ilk devreyi 2-0 önde tamamladığı maçta, Mondihome Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.

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