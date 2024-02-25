Sivasspor 3 puanı 4 golle aldı
Sivasspor, sahasında ağırladığı Pendikspor'u Queensy Menig, Caner Osmanpaşa, Rey Manaj ve Fode Koita'nın attığı gollerle 4-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 4-1 galip ayrıldı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Queensy Menig, 59. dakikada Caner Osmanpaşa, 69. dakikada Rey Manaj ve 90+5'te Fode Koita attı. Pendikspor'un golü ise 16. dakikada Gökcan Kaya'dan geldi.