Sivasspor 3 puanı 4 golle aldı

Sivasspor, sahasında ağırladığı Pendikspor'u Queensy Menig, Caner Osmanpaşa, Rey Manaj ve Fode Koita'nın attığı gollerle 4-1 mağlup etti.

Sivasspor 3 puanı 4 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 4-1 galip ayrıldı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Queensy Menig, 59. dakikada Caner Osmanpaşa, 69. dakikada Rey Manaj ve 90+5'te Fode Koita attı. Pendikspor'un golü ise 16. dakikada Gökcan Kaya'dan geldi.

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