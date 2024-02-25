Sivasspor-Pendikspor maçında yürek burkan sakatlık! Bartuğ Elmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı

Sivasspor'un genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Pendiksporlu futbolcu Nuno Sequeira ile girdiği ikili mücadele sonrası hastanelik oldu. Ayağa kalkamayan futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü.

Sivasspor-Pendikspor maçında yürek burkan sakatlık! Bartuğ Elmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor-Pendikspor maçında kırmızı-beyazlıların futbolcusu Bartuğ Elmaz, ikili mücadele sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor ile Pendikspor'un karşılaştığı Süper Lig'in 27. hafta maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın 5. dakikasında genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Pendiksporlu futbolcu Nuno Sequeira ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Ayağa kalkamayan futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü. Kırmızı-beyazlı oyuncunun bilincinin açık olduğu ve hastanede MR'nın çekildiği öğrenildi.

Öte yandan maça devam edemeyen oyuncunun yerine Charis Charisis dahil oldu.

Kaynak: İHA

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