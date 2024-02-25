Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonuna 'kirli elleriniz var' demişti: Erman Toroğlu, Galatasaray'ı yerin dibine soktu

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın uzatma anında Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'in eline çarpan topla penaltı kazanan Sarı lacivertliler, penaltı vuruşunda Batshuayi'nin kaleciden seken topu vurmasıyla 2. golü buldu.

Penaltı pozisyonu için tartışmalar yaşanırken maç sonu Galatasaray, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımını yaptı.

ERMAN TOROĞLU: BIRAKIN BU İŞLERİ

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunu ve Galatasaray'ın tepkisini yorumladı.

Toroğlu şunları söyledi:

"Bırakın bu işleri ya, bu cümlelerle milleti uyutuyorsunuz! Bütçesi sizden 5 kat düşük takım sizi duman etti. Avrupa'da 4 yediniz 4! Icardi, reklam filmi çevirmekten yürüyemiyor. Kendi halinize bakın."

Penaltı pozisyonu için ise şu yorumu yaptı:

"Top göğsüne geliyor mu, ivme kaybediyor mu? Kimse kusura bakmasın bu pozisyona penaltı değil ya da penaltı var diyemem. Bu görüntüden hiçbir şey anlaşılmaz. Böyle bir görüntüye yorum yapılamaz. Bu açılardan değerlendirirsek penaltı yok gözüküyor. Hakem neye dayanarak verdi onu bilemiyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem