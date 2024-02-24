Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması: Gerekeni yapacağım
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bu akşam başkanla konuşarak gerekeni yapacağını söyledi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa edeceğine ilişkin sinyal verdi. Belözoğlu Akşam başkanla konuşup gerekeni yapacağım. Bu anlamda kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Ankaragücü 2-0 önce geçtiği maçta, 3-2 Kayserispor'a kaybetti.
Ankaragücü bu mağlubiyetle 27. Haftanın tamamlanmamış maçları da devam ederken 13. sıraya düştü.