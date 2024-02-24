Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması: Gerekeni yapacağım

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bu akşam başkanla konuşarak gerekeni yapacağını söyledi.

Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması: Gerekeni yapacağım

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa edeceğine ilişkin sinyal verdi. Belözoğlu Akşam başkanla konuşup gerekeni yapacağım. Bu anlamda kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Ankaragücü 2-0 önce geçtiği maçta, 3-2 Kayserispor'a kaybetti.

Ankaragücü bu mağlubiyetle 27. Haftanın tamamlanmamış maçları da devam ederken 13. sıraya düştü.

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