Ancelotti'den, Arda Güler açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in, ilk 11'de sahaya çıkması ya da daha fazla süre alması için sabırlı olunması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

Ancelotti'den, Arda Güler açıklaması

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında yarın sahasında Sevilla'ya karşı oynayacak Real Madrid'de İtalyan teknik direktör Ancelotti basın toplantısı düzenledi.

Bu sezon LaLiga'da sadece 3 maçta ve toplamda 25 dakika süre alan Arda Güler'in "neden sahada daha fazla süre alamadığı" sorulan Ancelotti, "Bu diğer futbolcularla rekabetle ilgili bir mesele. Çok genç ve sabırlı olmak gerek. Ama maça baştan itibaren başlayabilecek bir seviyede" cevabını verdi.

Ancelotti, Sevilla karşısındaki ilk 11'i henüz belirlemediğini de kaydetti.

Real Madrid'te yarınki maç öncesi Juse Bellingham ve Joselu'nun sakatlıkları bulunurken, sakatlıktan çıkan defans oyuncusu Antonio Rüdiger'in Sevilla'ya karşı forma giyeceği açıklandı.

La Liga'da 62 puanla lider durumda olan Real Madrid'i 56 puanla Girona takip ediyor.

Sevilla ise 24 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Arda Güler Real Madrid
Beşiktaş, 20 yıldır boyun eğmiyor! Beşiktaş, 20 yıldır boyun eğmiyor!
İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranı İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı
Ceviz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Onunla bakın aslında ne yapıyorlar... Ceviz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Onunla bakın aslında ne yapıyorlar...
Limonu topuğunuza sürün ve bekleyin::: Bakın limon ne işe yarıyor? Limonu topuğunuza sürün ve bekleyin::: Bakın limon ne işe yarıyor?
ÇOK OKUNANLAR
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? ‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var?
6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? 6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın
Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi: 3 hafta sürüyorsa dikkat Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi
Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi! Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi!