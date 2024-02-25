Beşiktaş, İstanbulspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.

Mücadele 2-0 Beşiktaş lehine sonuçlandı. Galibiyet golleri; 23. dakikada Semih Kılıçsoy ve 54. dakikada Ernest Muçi'den geldi.

Beşiktaş bu sonuçla birlikte 46 puanla 4. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 12 puanla son sırada yer almaya devam ediyor.

ERNEST MUÇİ'DEN SİFTAH

54. dakikada gol bulan Ernest Muçi, Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Muçi, Beşiktaş'ta 3. maçında ilk golünü atarken, toplam 266 dakika mücadele etti.