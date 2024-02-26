Veteranlar Ligi'nde kadın hakeme saldırı: 'Sinop'un emekçi kadınları yalnız değildir'

18 Şubat’ta Sinop’un Gerze ilçesinde Veteranlar Liginde Gerze Veteranlar ve Sinop Yarımada Veteranlar takımları arasında oynanan futbol maçında, aynı zamanda kamu personeli olan erkek oyuncu maçın kadın yardımcı hakemine fiziki saldırıda bulunarak boğazını sıktı. Saldırgan diğer hakemlere de fiziki ve sözlü darp ve şiddet uyguladı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) olayı kınarken, fail hakkında şikayetçi olunduğu ve soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

soL'da yer alan habere göre, maçın ikinci yarısı oynanmadan tatil edilirken, maç sonucunun hakem raporları ve TMVFL Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu'nun vereceği karar sonrası açıklanacağı belirtildi. TFFHGD Sinop Şubesi konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olayı kınayarak "müsabakayı yöneten kadın yardımcı hakemimize fiziki, diğer hakemlerimize de sözlü, darp, şiddet ve fiili saldırı gerçekleştirilmiştir. Hakemlerimize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek her zamanki hakkaniyet ve disiplinden taviz vermeden bu olaya adı karışanlarla ilgili idari ve yasal işlemlerin yürütülmesinin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Sinop’taki bu olay, bir kadın hakeme yapılan saldırı açısından ilk. Maçta bulunan taraftarlardan alınan bilgiye göre saldırgan S. Yunus Gümüşçubuk kamu hastanesinde görevli bir sağlık personeli. Sosyal medya hesabında kimya öğretmeni olduğunu belirtiyor ve Sinop’ta bir kurs işlettiği de biliniyor. Kamu personeli olması nedeniyle hakkında soruşturma açılacak olan Gümüşçubuk’un daha önce de 2017 yılında bir maçta hakeme yumruk atarak saldırdığı öğrenildi.

Futbol müsabakalarında hakeme saldırıda bulunulması son dönemde örnekleri artan ancak uzun zamandır bilinen bir durum. Maç sırasında çıkabilecek sorunlara karşı stat yakınında polis devriye aracı ve polis memurlarının bulunması gerekiyor. Ancak özellikle amatör liglerde devriye araçlarının ve görevli memurların maçın başlangıcından sonra görev yerinden ayrıldıkları yapılan şikayetler arasında yer alıyor.

12 Aralık 2023’te Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı. AKP’nin kurucuları arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı’na olan yakınlığıyla tanınan Koca, önce tutuklanmış, ardından serbest bırakılmış ve görevinden istifa ederek özür dilemişti. AKP de olayın ardından Koca'nın partiden ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirmişti.

"YALNIZ DEĞİLİZ VE MAĞDURİYETLE DEĞİL MÜCADELEYE VARIZ"

Sinop Kadın Dayanışma Komiteleri olayla ilgili yaptığı açıklamada, kadınların yaşadıkları her alanda ve özellikle bu örnekteki gibi bir emekçi olarak görev başındayken şiddetle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Emekçi kadınların yalnız olmadığını ve mağduriyetle değil mücadeleyle var olacaklarını vurgulayan Sinop KDK, açıklamasında sorumlular cezalandırılana kadar olayın takipçisi olacaklarını belirterek, “Emekçi kadınlar asla yalnız değil, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi sporda da kadınlar hem sömürünün hem gericiliğin hem de şiddetin her türlüsünün karşısında yer almak için bir araya gelecekler. Güçlerini birleştirecekler” dedi.

"SİNOP'UN EMEKÇİ KADINLARI YALNIZ DEĞİL"

Türkiye Komünist Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Arzu Kayhan da yaşanan olayın bir kadın hakeme saldırı açısından ilk olduğunu, ancak emeğe ve özellikle kadın emeğine saldırının birden fazla yönden kendini sıkça gösterdiğini söyledi. Yerelde ve özellikle küçük şehirlerde emekçi kadınlar üzerindeki şiddetin daha görünmez olduğunu vurgulayan Kayhan, emekçi kadınların evlerinde, iş yerlerinde, kamusal alanlarda sömürüsüz, şiddetsiz, eşit ve adil bir biçimde hayata katılabilmesi için şehre kamucu bir anlayışın hakim olması gerektiğini ifade etti.

Bu olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerinin, emekçi kadınların yalnız olmadığının altını çizen Kayhan, 8 Mart ve yerel seçimler yaklaşırken örgütlenmenin ve dayanışmanın öneminin bir kez daha kendini gösterdiğinin altını çizdi. Kayhan bu sömürü ve şiddet düzeninin durdurulabilmesi için özellikle yaşamın yaratıcıları olan kadınları Kadın Dayanışma Komitelerinde örgütlenmeye, seçimlerde komünist belediyecilikten yana oy kullanarak emeği ürettikleri tüm alanlarda rantsız, şiddetsiz ve eşit bir düzeni birlikte kurmaya çağırdı.