Süper Kupa maçına 'teknik yetersizlik' engeli

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa Final maçında ‘yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılmayacak.

Son Güncelleme:
Süper Kupa maçına 'teknik yetersizlik' engeli

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa'nın, 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa'da yaşanacağını açıklamıştı.

Yağız Sabuncuoğlu, Şanlıurfa'da oynanacak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı Süper Kupa maçında ‘yarı otomatik ofsayt sisteminin' kullanılmayacağını belirtti.

Kullanılmama sebebinin ise teknik yetersizlik olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde 29 Aralık’ta oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonrasında ertelenmek zorunda kalan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali, Şanlıurfa'ya alınmıştı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray
Son Güncelleme:
Yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmanın yolu; Birçok uzman paylaşmamıştı Yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmanın yolu; Birçok uzman paylaşmamıştı
Arda Güler hayranlığı sınır tanımıyor: Rus model Svetlana Alekseeva genç yıldızı tribünden ‘çaya’ davet etti Rus model Svetlana Alekseeva genç yıldızı tribünden ‘çaya’ davet etti
Beşiktaş-Galatasaray, dev derbi öncesi birbirine girdi: Suç duyurusuna karşılık, zehir zemberek açıklama Beşiktaş-Galatasaray, dev derbi öncesi birbirine girdi
Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 'Ankara'da gizli tutulan kulis bilgisi sızdırıldı' 'Ankara'da gizli tutulan kulis bilgisi sızdırıldı'
Akraba evliliğinin en çok ve en az olduğu iller açıklandı Akraba evliliğinin en çok ve en az olduğu iller açıklandı
Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı! Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı!
Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak?
Türk mutfağının en lezzetli 25 yemeği seçildi Türk mutfağının en lezzetli 25 yemeği seçildi