Beşiktaş-Galatasaray, dev derbi öncesi birbirine girdi: Suç duyurusuna karşılık, zehir zemberek açıklama

Beşiktaş ve Galatasaray arasında derbi öncesi sert rüzgarlar esiyor.

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Kulübünün, siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili olarak Göçmez'e destek verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten "Asbaşkanımız Sayın Onur Göçmez'e Galatasaray Kulübü tarafından mesnetsiz, anlam saptırmaya yönelik, hem kulübümüze hem asbaşkanımıza zarar verme niyeti açık olan, acemice kurgulanarak açılan suç duyurusuyla ilgili olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur" ifadeleriyle yayımlanan açıklamada, şöyle denildi:

"Türk futbolunu kendi çıkarları neyse o doğrultuda yönetmeye, yönlendirmeye, yarattığı algılarla mağduriyetler inşa etmeye alışkın Galatasaray Kulübü Yönetimi yıllardır değişmeyen yöntemlerine bir yenisini ekleyip, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı'nı şüpheli olarak savcılığa şikayet etmiştir. Sayın Onur Göçmez; TFF, MHK ve VAR sistemine yönelik eleştiriler yapmış, konuşmasının sonunda Galatasaray'a başarılar dileyerek açıklamasını bitirmiştir. Sayın Onur Göçmez’in konumu gereği ceza hususuna karar verecek merci TFF iken, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı sıfatıyla şüpheli olarak savcılığa şikayet edilmesi tam bir iş bilmezlik, acemilik ve kötü niyettir. Yüce Türk yargısını gereksiz yere meşgul etmektir. Kendi çıkarları doğrultusunda sürekli yön değiştirme, yapay kamuoyu oluşturma huylarını asla bırakmayanlar daha dün iştah ve coşkuyla savundukları Futbol Federasyonu Başkanını bugün lig yarışının kızıştığı bir noktada, hafta sonu oynanacak derbi maçı öncesinde sırf algı yaratma, baskı kurma maksatlı istifaya davet etmekte bile beis görmemiştir."

'TEPKİMİZ SERT OLACAKTIR'

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş'ın haksızlıklara karşı tavrı baştan bu yana aynıdır. Çıkarlarına göre eğilip bükülmemiştir. Haksızlıklara karşı duruşu, kullandığı dil ve yöntemler büyüklüğüne gölge düşürmeyecek netliktedir. Geçmişte bizim sporcularımız benzer nedenlerle TFF tarafından cezalar almıştır. Bu cezalar karşısında Beşiktaş Kulübü olarak biz de cezalar vererek tavrımızı, güzel oyunun korunması konusundaki hassasiyetimizi, duruşumuzu net göstermişizdir. Hal böyleyken son bir haftadır yaşanan gayrı ahlaki bir hareketi bile kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmeye çalışıp, bu baskı sonucu istediklerini almışlar, bir taraftan iyi niyet taşımayan bir sebeple asbaşkanımızı VAR sisteminin kullanımı ile ilgili eleştirileri nedeniyle TFF ve MHK gömleği giyerek savcılığa şikayet etmeleri tutarsızlıklarının açık ve net tanımıdır. Kazanmak için her şeyi mubah gören bu davranış bizleri şaşırtmamıştır. Bilinmelidir ki meydan boş değildir. Meydanı boş sanan bu zihniyet, Beşiktaş Kulübünü ve haklarını sonuna kadar savunacağımızı asla unutmasın. Beşiktaş olarak sahada kazanıp sahada kaybedeceğiz. Saha dışındaki her türlü müdahaleye tepkimiz sert olacaktır."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Kulübünün hakkında hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunduğu Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, savcılığa ifade verdi.

Teksüt Bandırmaspor'un Galatasaray ile deplasmanda oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından Bandırmaspor Kulübü Başkanı olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onur Göçmez hakkında sarı-kırmızılı kulüp "Türk futboluna, Merkez Hakem Kuruluna, hakemlere ve müvekkile (Galatasaray Kulübü) karşı hakaret içerikli beyanlar" sebebiyle soruşturma başlatılması ve cezalandırılması talebinde bulundu.

Sarı kırmızılıların hakkında yaptıkları suç duyurusu hakkında konuşan Göçmez, şunları aktardı:



"6 Şubat'ta Galatasaray-Bandırmaspor kupa maçı oynandı. Ben, Bandırmaspor'un seçilmiş başkanı olarak açıklamalarda bulundum. Şikayette, 'onursal başkan' denilerek yetkimin olmadığının altı çizilmiş. Beşiktaş Asbaşkanı olarak öne çıkarılmışım. O maç Bandırmaspor ile alakalıydı ama şikayet Beşiktaş ile alakalı geldi. Galatasaray'ın yaptığı şikayette sürekli 'Beşiktaş Asbaşkanı' olarak nitelendirilmişim ve bu şikayet devletimizin kurumuna ulaşmış. O maç Bandırmaspor ile ilgiliydi ama bu şikayet Beşiktaş ile ilgili. Tebligat, Beşiktaş Kulübü'ne geldi. Derbi öncesi beni TFF ve MHK için VAR sistemiyle alakalı yaptığım açıklamayı TFF gömleği giyerek savcılığa şikayet edemezsiniz. Bunu yapıyorsanız 2 gün öncesinde 'TFF istifa' diyemezsiniz. O zaman derler ki 'Hayırdır?' Biz de diyoruz ki 'Hayırdır!' Biz 80 kişiysek 79 kişi dönmeyiz."

Göçmez, geçtiğimiz günlerde Bandırma’daki başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Onur Göçmez, Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a kaybettikleri maç sonrası şu açıklamayı yapmıştı.

"Bir güç var çözemediğimiz. Hakem doğru müdahaleyi yapıyor ve VAR'dan biri çağırıyor. Çok net ligin dizayn edilmesi ve benzeri konular var ya. Bunu gözlerimle gördüm. Gerçekten birileri bir şeyler yapıyor. Bu Türk futboluna büyük bir zarardır. Bugün buraya 2 bin 500 Bandırmalı geldi. Bizler gibi mücadele veren, Türk futbolu için savaşan insanları da yıpratıyor ve çemberin dışına itiyor. Bu çemberin içinde olmak da istemem açıkçası. Kirli bir oyun var. Ceza verirler, hiç umurumda da değil. Koskoca bir hayali yok etti, yerle bir etti VAR'daki hakemler. Galatasaray'ın bizi yenebileceği tartışılacak bir konu değil herhalde. Neden girersiniz devreye? Sebebiniz ne, amacınız ne? Siz neyin uzantısısınız? Çok merak ediyorum. Açıkçası bugün bu futbolun içerisinde olmaktan utanıyorum. Biz utanıyoruz çünkü başkası utanmıyor. Ben bunu play-off finalinde de yaşadım. Yine VAR'daki Mete Kalkavan, Halil Umut Meler... Şimdi de Özgür Yankaya yine aynı şeyleri yaptı. Emeğimizi aldılar çöp ettiler, hakkım helal değildir VAR hakemliğindeki yapıya.”

DERBİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 28. hafta maçında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Galatasaray, 355. randevularına çıkacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 19:00'da başlayacak.

Derbiye sayılı günler kalmışken bu gerginliğin yaşanması, maçın atmosferinin nasıl geçeceği konusunda soru işaretleri yarattı.

Kaynak: Gerçek Gündem