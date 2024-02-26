Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

Kaynak: AA

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