Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
Kaynak: AA