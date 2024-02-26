Amedspor, liderliği kaptırdı!

Amedspor, en yakın takipçisi Iğdır FK spora bu hafta liderliği kaptırdı. Öte yandan üçüncü sırada yer alan Kastamonuspor ise, Amedspor ile puan farkını 1'e indirdi.

Amedspor, liderliği kaptırdı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Amedspor, en yakın rakiplerinin kazanmasıyla liderlik koltuğunu kaptırdı.

Geçen hafta maç fazlasıyla lider bulunan ve bu haftayı bay geçiren Amedspor, Iğdır FK sporun Somaspor'u 3-1 yenmesi sonrası ikinci sıraya geriledi.

KASTAMONUSPOR, AMEDSPOR'U YAKALADI

Ayrıca üçüncü sırada bulunan ve Amedspor'un 1 puan gerisinde yer alan, en yakın takipçisi Kastamonuspor ise kendi evinde Menemen Belediyespor'u 1-0 yendi. Böylece puanını 52'ye yükselten Kastamonuspor, 3'ncü sıradaki yerini korudu.

Amedspor, liderliği kaptırdı! - Resim : 1

GÖZLER KRTİK MAÇTA

Öte yandan TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Amedspor, 2 Mart 2024 Cumartesi günü, 1 puan gerisinde yer alan Kastamonuspor ile kendi evinde karşılaşacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son puan durumu şöyle:

Amedspor, liderliği kaptırdı! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Amedspor
İnci Taneleri'nde çalan şarkı trendlere girdi: O şarkıyı söyleyen isim belli oldu İnci Taneleri'nde çalan şarkı trendlere girdi: O şarkıyı söyleyen isim belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı
Yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmanın yolu; Birçok uzman paylaşmamıştı Yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmanın yolu; Birçok uzman paylaşmamıştı
Icardi'nin cezası belli oldu Icardi'nin cezası belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 'Ankara'da gizli tutulan kulis bilgisi sızdırıldı' 'Ankara'da gizli tutulan kulis bilgisi sızdırıldı'
Akraba evliliğinin en çok ve en az olduğu iller açıklandı Akraba evliliğinin en çok ve en az olduğu iller açıklandı
Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı! Naci Görür harita paylaşarak 2 yer için uyardı!
Türk mutfağının en lezzetli 25 yemeği seçildi Türk mutfağının en lezzetli 25 yemeği seçildi
Merkez Bankası tahmini ortaya koydu, uzmanı açıkladı: TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak? TL, dolar kuru karşısında ne zaman değer kazanacak?