Amedspor, liderliği kaptırdı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Amedspor, en yakın rakiplerinin kazanmasıyla liderlik koltuğunu kaptırdı.

Geçen hafta maç fazlasıyla lider bulunan ve bu haftayı bay geçiren Amedspor, Iğdır FK sporun Somaspor'u 3-1 yenmesi sonrası ikinci sıraya geriledi.

KASTAMONUSPOR, AMEDSPOR'U YAKALADI

Ayrıca üçüncü sırada bulunan ve Amedspor'un 1 puan gerisinde yer alan, en yakın takipçisi Kastamonuspor ise kendi evinde Menemen Belediyespor'u 1-0 yendi. Böylece puanını 52'ye yükselten Kastamonuspor, 3'ncü sıradaki yerini korudu.

GÖZLER KRTİK MAÇTA

Öte yandan TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Amedspor, 2 Mart 2024 Cumartesi günü, 1 puan gerisinde yer alan Kastamonuspor ile kendi evinde karşılaşacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son puan durumu şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem