Arda Güler hayranlığı sınır tanımıyor: Rus model Svetlana Alekseeva genç yıldızı tribünden ‘çaya’ davet etti

İspanya La Liga'nın 26. hafta maçında Real Madrid, dün evinde Sevilla'yı ağırladı.

Real Madrid, Arda Güler'in oyuna girmesi beklenirken forma şansı bulmadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Hem maçı izlemek hem de Arda'yı doğum gününde görmek için tribünlerdeki yerini alan Rus model ve fenomen Svetlana Alekseeva, maç sonu sosyal medyanın gündemine düştü.

Rus model, 24 numaralı Güler formasıyla tribünlerdeki yerini aldı ve maçı izledi.

Arda Güler oyuna girmemesi hakkında konuşan Alekseeva, "Doğum gününde Arda Güler'i izlemeye gittim. Oynamadı ama en azından Real Madrid kazandı" dedi.

Svetlana Alekseeva ayrıca tribünlerden Arda'ya seslenerek maç çıkışı ‘çay içmeye’ davet etti.

Kaynak: Gerçek Gündem