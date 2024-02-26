Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sağ uyluğunda kas gerilmesi olduğunu duyurdu.

Milli futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği bildirildi.

İTALYA BASININDA YER BULDU

Konuyla ilgili İtalya basınında yer alan haberlere göre, Hakan Çalhanoğlu, ligde oynanacak Atalanta ve Genoa maçlarında forma giyemeyecek.

Hakan Çalhanoğlu

11 GOL ATTI

Öte yandan bu sezon Serie A'da 23, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 ve İtalya Süper Kupa'da 2 maç olmak üzere tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Çalhanoğlu 11 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi.

Mannheim doğumlu Çalhanoğlu, ilk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı. 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer olup U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezon U-19'da da oynamaya başladı.

2011-12 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkan futbolcu, Kasım ayında FC Schaffhausen ile oynanan hazırlık maçında ilk kez birinci takımda forma giymiş oldu. 5 Şubat 2012'de ise Karlsruhe kariyerinin ilk resmi maçına çıktı.

Hakan Çalhanoğlu, 2012-13 sezonuna 1.FC Heidenheim'a kariyerinin ilk iki resmi golünü atarak başladı. 14 Ağustos 2012'de Bundesliga ekibi Hamburg'a transfer oldu ancak sezonu Karlsruhe'de kiralık olarak bitirmesine karar verildi. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Liga futbolcusu seçildi.

14 Ağustos 2012'de Hamburg ile sözleşme imzalayan Hakan Çalhanoğlu, 2013-14 sezonunda takıma katıldı. 9 numarayı alan futbolcu, 4 Ağustos 2013'te SV Schott Jena ile oynanan DFB-Pokal maçında ilk kez Hamburg forması giydi.

Hakan Çalhanoğlu, 4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hakan Çalhanoğlu, 2 Temmuz 2017 tarihinde Milan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Hakan Çalhanoğlu, 21 Haziran 2021'de basına yaptığı açıklamada son İtalya şampiyonu Inter'e transfer olduğunu açıkladı. 22 Haziran'da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Gerçek Gündem