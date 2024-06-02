Şanlıurfa'da trajik kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Oymaağaç Mahallesi'nde bulunan bir mercimek tarlasında gerçekleşti. Patoz makinesi çalışırken yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Şehriban Sibak, Bengüzar Baytug, Sefer Baytug, Fatih Baytug ve Ozan Baytug elektrik akımına kapılarak yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatih ile Ozan Baytug, kurtarılamadı.

Diğer yaralılar, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaynak: AA