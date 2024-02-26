İcardi'den Fenerbahçe'ye yanıt

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

İcardi'den Fenerbahçe'ye yanıt

Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık cezaya tepki gösteren Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcunun TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile fotoğrafını kullanmıştı.

İCARDİ'DEN YANIT

İcardi Fenerbahçe'nin açıklamasına paylaştığı bir fotoğraf ile yanıt verdi.

Sarı lacivertlilerin paylaştığı fotoğrafın tamamını paylaşan Icardi, "Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı" ifadelerini yazdı.

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