Wilfried Zaha için dikkat çeken iddia: 'Florya'da seveni yok'

Sabah yazarı Levet Tüzemen, Zaha’nın Florya’da seveninin olmadığını iddia ederek “Ben Erden Timur'un yerinde olsam Zaha'yı da Crystal Palace'a geri göndermenin yollarını ararım” ifadelerini kullandı.

Wilfried Zaha için dikkat çeken iddia: 'Florya'da seveni yok'

Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen bugünkü yazısında, sarı kırmızılı yönetimin Tanguy Ndombele ve Angelino ile yollarını ayıracağını öne sürerken, Wilfried Zaha'nın da takımdan gönderilmesi gerektiğini savundu.

Levent Tüzemen'in yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"ZAHA'NIN FLORYA'DA SEVENİ YOK"

"Zaha'ya tanınan şansları ve ödenen paraları kayıp olarak görüyorum. Manchester'da bir gol attı, takım oyununu hiç oynamadı, arkadaşlarına uyum sağlayamadı, vurdumduymazlık içinde hareket etti. Ayrıca İcardi'ye gol katkısı hiç yapmadı, üstelik saha içinde yanlış paslar sonrası hep arkadaşlarını eleştirdi. Zaha'nın maalesef Florya'da seveni yok."

"BEN OLSAM ZAHA'YI GÖNDERMENİN YOLLARINI ARARIM"

"Yönetim, Ndombele ve Angelino ile yollarını ayırıyor. Ben Erden Timur'un yerinde olsam Zaha'yı da Crystal Palace'a geri göndermenin yollarını ararım. Çünkü bu Zaha sorumluluk almıyor, sürekli mazeret üretiyor. Zaha yüzünden hem Kerem'in hem de İcardi'nin uyumu ve huzuru bozuldu. Ocakta mutlaka bir sol bek, orta saha ve hızlı bir kanat oyuncusu alınmalı. Avrupa Ligi'nde finale gidebilmek için G.Saray'ın geçen seneki gibi aile ortamını yakalaması şart."

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