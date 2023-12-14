Beşiktaş’ın eski oyuncusu Quaresma, İstanbul’da saç ektirdi

Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi için İstanbul’a gelen Beşiktaş’ın eski oyuncusu Ricardo Quaresma, saç ektirdi. 2010 yılında Beşiktaş’a transfer olan ve Türkiye futbol camiasında iz bırakan Portekizli futbolcu Quaresma, Cosmedica adlı saç ekimi kliniğinde yapılan özel bir operasyonla saç ekimini gerçekleştirdi.



Quaresma’nın saç ekimini gerçekleştiren Dr. Levent Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Portekiz Milli Takımı ve Beşiktaş Spor Kulübü’nün efsane futbolcusu Ricardo Quaresma’nın saç ekimini kliniğimizde gerçekleştirdik. Kliniğimizi seçtiğiniz için minnettarım, Q7."



Özel klinikte gerçekleştirilen saç ekimi operasyonu, Quaresma’nın Türkiye’ye dönüşü ve futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Quaresma’nın Beşiktaş’a olan katkıları ve Türk futboluna bıraktığı iz, futbolseverlerin hafızasında önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA