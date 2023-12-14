Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkan takımlar belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın son maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftası, 6 maçla sona erdi.
SON 16'YA KALAN TAKIMLAR
Sonuçların ardından; Atletico Madrid ( İspanya), Lazio (İtalya), Borussia Dortmund ( Almanya), Paris Saint-Germain ( Fransa), Barcelona (İspanya) ve Porto (Portekiz) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı. Önceki gün oynanan maçlarla da Kopenhag (Danimarka), Bayern Münih (Almanya), Arsenal (İngiltere), PSV Eindhoven (Hollanda), Napoli (İtalya), Real Madrid (İspanya), Inter (İtalya)ve Real Sociedad (İspanya) son 16 turuna kalmıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI
Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya): 2-0
Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda): 2-1
Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1
Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya): 1-2
Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk ( Ukrayna): 5-3
Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya): 3-2