Vincenzo Italiano ve İsmail Kartal'dan Çarpıcı Derbi Yorumu

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından 2 takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Vincenzo Italiano galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirirken, İsmail Kartal taraftardan özür dileyerek yenilginin tüm sorumluluğunu üstlendi.

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Vincenzo Italiano ve İsmail Kartal'dan Çarpıcı Derbi Yorumu
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal beIN SPORTS'a konuştu.

ITALİANO: 'DÜZELTMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR'

Italiano'nun açıklaması şöyle: "Tarif edemeyeceğim bir mutluluk yaşıyorum. Böyle bir derbide kazanmak çok önemli. Büyük takım performansı gösterdik. Burada karakterle, futbol oynayarak 3 puan aldık. Geri düştüğümüzde yine karakter gösterdik. Bundan dolayı ödüllendirildik. Daha fazla gol atabilirdik. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Böyle devam etmeliyiz.

Gerçekten önemli bir sonuç aldık bugün. Buradaki amacımız rakibe az pozisyon vermek ve daha çok pozisyon yaratmak. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Özellikle ilk yarıda göze battı bunlar. Mükemmel değiliz, daha çok çalışmamız gerekiyor.

Fiziksel olarak iyiyiz. Mental olarak da iyiyiz. Mentaliniz güçlüyse bu ayaklara da yansır. Bugün de aynı zamanda topu iyi tutmaya çalıştık. Gelen topları harcamadık. Golleri attık, daha fazla atabilirdik. Bence daha çok gelişebiliriz. Avrupa başlayacak artık, maç sayısı artacak. Her açıdan daha da gelişmemiz gerekiyor."

Vincenzo Italiano ve İsmail Kartal'dan Çarpıcı Derbi Yorumu - Resim : 1

İSMAİL KARTAL ÖZÜR DİLEDİ

İsmail Kartal'ın açıklaması da şöyle: "Beklentilere cevap veremedik. Taraftarlarımızı üzdük. Bütün sorumluluk ben ve ekibimde. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz. Orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Tüm sorumluluk bende."

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Kaynak: Haber Merkezi

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