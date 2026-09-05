Kadıköy'de Nefes Kesen Mücadele: Derbide 3 Puan Beşiktaş'ın
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip dev mücadeleyi 2-1 kazandı.
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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, 26'ncı dakikada Milan Skriniar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş bu gole 38'inci dakikada Rıdvan Yılmaz'la karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda galibiyet golünü bulan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic, 73'üncü dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 9'a yükseltti. Fenerbahçe'yse sezonun ilk 4 haftasında ikinci yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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