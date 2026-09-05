İşte Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin ilk 11'leri
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Derbide iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, 3 puan için Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Ligde geride kalan 3 haftada 2 takım da 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ve siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak yoluna avantajlı devam etmek istiyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Vedat.
Beşiktaş: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Agbadou, Murillo, Salih, Orkun, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic.
Kaynak: Haber Merkezi
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