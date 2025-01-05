Victor Osimhen'den Flaş Osayi Samuel Cevabı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve yeni sözleşme görüşmelerinde henüz ilerleme kaydedilemeyen Osayi Samuel ile ilgili Galatasaray iddiaları zaman zaman ortaya atılıyordu.

Galatasaray’ın Göztepe’yi mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yıldız oyuncu Victor Osimhen’e vatandaşı Osayi Samuel soruldu. Nijeryalı yıldızlar arasında Galatasaray ile ilgili bir konunun konuşulup konuşulmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Osimhen, "Osayi benim arkadaşım. Konuşuyoruz ama bu konu hakkında değil" ifadelerini kullandı.

Osimhen’in Osayi’nin Galatasaray’a transferi konusunda vatandaşını ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyordu.

Kaynak: Haber Merkezi