Victor Osimhen'den Flaş Osayi Samuel Cevabı

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, kendisine gelen Fenerbahçeli Osayi Samuel ile ilgili soruyu yanıtladı. Osimhen, Osayi'yi sarı-kırmızılı ekibe gelmesi için ikna etmeye çalışmadığını ima etti.

Victor Osimhen'den Flaş Osayi Samuel Cevabı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve yeni sözleşme görüşmelerinde henüz ilerleme kaydedilemeyen Osayi Samuel ile ilgili Galatasaray iddiaları zaman zaman ortaya atılıyordu.

Victor Osimhen'den Flaş Osayi Samuel Cevabı - Resim : 1

Galatasaray’ın Göztepe’yi mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yıldız oyuncu Victor Osimhen’e vatandaşı Osayi Samuel soruldu. Nijeryalı yıldızlar arasında Galatasaray ile ilgili bir konunun konuşulup konuşulmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Osimhen, "Osayi benim arkadaşım. Konuşuyoruz ama bu konu hakkında değil" ifadelerini kullandı.

Osimhen’in Osayi’nin Galatasaray’a transferi konusunda vatandaşını ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Osimhen Fenerbahçe Galatasaray
Fenerbahçeli Yönetici Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Galatasaray'a Her Yol Açılıyor' Fenerbahçeli Yönetici Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Telefona Sızıyor ve Banka Hesabını Boşaltıyorlar! Hemen Kaldırın Telefona Sızıyor ve Banka Hesabını Boşaltıyorlar! Hemen Kaldırın
2025 Zengin Olacak 3 Burç Açıklandı: Köşeyi Dönmek Üzereler 2025 Zengin Olacak 3 Burç Açıklandı: Köşeyi Dönmek Üzereler
'İlkay Gündoğan' Sorusuna Yanıt: Okan Buruk İstediği Transferi Açıkladı! Okan Buruk İstediği Transferi Açıkladı