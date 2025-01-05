'İlkay Gündoğan' Sorusuna Yanıt: Okan Buruk İstediği Transferi Açıkladı!

Süper Lig’in 18’inci haftasında dün akşam 19.00'da oynanan maçta Galatasaray evinde Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Buruk, 1 haftalık arada dinlendiklerini ancak araların ardından ilk maçlara hazırlanmanın zor olduğunu söyledi.

'ÇOK GÜZEL BİR MAÇ DEĞİLDİ'

Teknik direktör, “Konsantrasyonumuz iyiydi. Rakibimizin oyunu beklediğimiz gibi geçti. Çok fazla uzun top, ikinci top. Top bizdeyken kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyordu. İkinci yarı biz de uzun topla oynamaya başladık. Orada sıkıntı yaşadık. Hem üretmekte hem de kaleye gitmekte zorlandık. Çok güzel bir maç olmadığını gördük. İyi bir maçtan çok kazabileceğimiz bir maç olarak düşündüm. Maçın sonunda geriye çekilince pasla çıktıkları gördük onun dışında uzun topla çıktılar. İlk yarıda çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı bir net pozisyon verdik. 1-0 sonrası ikinci golü bulmak oyunu değiştirebilirdi. 3 puanı aldık, oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Puan farkını 11’e çıkarttık. Hedefimiz bunu yukarı doğru götürmek. Kazanmak için maça göre de oynamak gerekiyor” diye konuştu.

'TOP YERE İNİNCE İYİ İŞLER YAPTIK'

Şampiyonluk yolunda takımda stres olup olmadığı hakkındaki bir soru üzerine Okan Buruk şu yanıtı verdi:

“Stres olmaması gerekiyor. Önde olan biziz. Rahatlık da olmaması gerekiyor. İkisinin arasında dengeyi bulmalıyız. Aynı ciddiyetle maçlara çıkmamız gerekiyor. 11 puana çıkarttık farkı. Amacımız maçlarımızı kazanmak, rakibimize bakmamak. Onların puan kaybetmesinden çok biz kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Zor bir maçtı. Göztepe oynaması zor takımlardan birisi. Göztepe ile oynamak gerçekten zor. Championship maçı gibiydi. Top hep havadaydı. Yere indirince iyi işler yaptık. Bu maçı kazanacağımız kadar oynadık.”

'ICARDI PROFİLİNE YAKIN BİRİNİ ARIYORUZ'

Hem savunma hattına hem de hücum hattına takviye yapmak istediklerini açıklayan Buruk, “İlkay herkesin isteyeceği kalitede bir oyuncu. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. O da her zaman söylüyor. Bir gün Galatasaray forması giymesi bütün Galatasaraylıları sevindirir. Şu an Manchester City’de oynamaya devam ediyor. Büyük ihtimalle sezonu orada bitirecek. Orta saha deyince, bugün için Sara’nın performansı muhteşemdi. Çok iyi bir oyun ortaya koydu. Biz Icardi sakatlanınca o profile yakın yine hareketli hem kanatlarda hem merkezde kullanabileceğimiz bir oyuncu bakıyoruz. Transfer daha başlamadı. 12 Şubat’a kadar devam edecek. Elimdeki oyunculardan memnunum. Avrupa’daki başarı için, 3 kulvarda oynamak için geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Bazen daraldığımızı hissedebiliyoruz. Hem savunma için hem de hücum da farklı rolleri oynayabilecek birini arıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA