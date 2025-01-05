Fenerbahçeli Yönetici Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: 'Galatasaray'a Her Yol Açılıyor'

Galatasaray Göztepe’yi kendi sahasında 2-1’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından liderliğine kafası rahat bir şekilde devam ederken, Fenerbahçe cephesinden hakem kararlarıyla ilgili yine zehir zemberek bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan imzasıyla yayımlanan açıklamada, “Bu çarpık düzen, Galatasaray’a her yolu açmakta, cesaret vermektedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında “Bu hakemlerle oynanan ligin güvenilirliği ve adaleti yoktur” ifadelerini kullanan Kızılhan, şunları kaleme aldı:

'LİGİN GÜVENİLİRLİĞİ VE ADALETİ YOK'

"Her hafta yaşanan, izlemekten utandığımız hakem hataları ligin kaderini etkilemeye devam ediyor.

Milyonların gözü önünde gerçekleşen pozisyonlara rağmen hakemlerin tereddütsüz şekilde verdiği yanlı kararlar,

Türk futbolunda adil rekabeti isteyenlere ve kulübümüze karşı açık bir meydan okuma haline gelmiştir.

Hakemler, bir takım lehine hata yaptıklarında görev almaya devam edeceklerini;

karar doğru bile olsa, bu karar bir takımın aleyhine olduğunda ise haftalarca maç yönetememe cezası alacaklarını çok iyi bilmektedirler.

Bu çarpık düzen, Galatasaray’a her yolu açmakta, cesaret vermektedir.

İlgili takımın oyuncuları, hakemlere hakaret, rakip oyunculara sert müdahaleler ve son örneği bu akşam olduğu gibi tüm ihlallerinin cezasız kalacağını bilmenin rahatlığıyla hareket etmektedirler.

Yaşanan tüm bu kayırma ve kuralsızlıklar laf oyunları ve gündemi saptırmaya yönelik taktiklerle, arsızca sıradanlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu hakemlerle oynanan ligin güvenilirliği ve adaleti yoktur!

Adaletin tesisi ve sahada alın teri ile kazanılan emeklerin hakkının verilmesi için yabancı hakem uygulaması derhal hayata geçirilmelidir.

Bu konuda tavrımız, beklentimiz ve talebimiz net ve açıktır;

Türk futbolunun sportif gerçeklikten uzak adaletten yoksun bir gün daha geçirmesine tahammülümüz yoktur!"

Kaynak: Haber Merkezi