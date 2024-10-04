Victor Osimhen İçin Kulüpler Sıraya Girdi: Ünlü Takım da Talip Oldu!
Galatasaray'ın Napoli'den kiralayarak kadrosuna dahil ettiği Victor Osimhen'in talipleri bitmiyor. Ünlü futbolcuya son olarak Arsenal'de talip oldu.
Arsenal'in Nijeryalı ünlü futbolcu Victor Osimhen'i transfer etmek istediği bildirildi.
Teamtalk'ta yer alan haberde, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun İngiliz ekibine ve Miken Arteta'nın futbol sistemine ayak uyduracağı düşünülüyor.
YALNIZCA OSİMHEN'E TALİP OLMADI
Victor Osimhen'i transfer etmek isteyen Arsenal, yalnızca Osimhen değil, yıldız futbolcunun beraberinde Benjamin Sesko, Viktor Gyökeres, Alexander Isak ve Santiago Gimenez gibi isimleri de forvet adayları arasında görüyor.
MİLLİ ARA SONRASI DÖNECEK
Sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçında sakatlanan Victor Osimhen'in, milli ara sonrasında tekrardan dönmesi bekleniyor.
GALATASARAY'DA OSİMHEN RÜZGARI
Galatasaray'ın kiralamış olduğu 25 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı formayı 4 kez giydi. Osimhen, Galatasaray'da 2 gol ve 4 asistlik performan sergiledi.
Kaynak: Teamtalk