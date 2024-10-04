Antalyaspor'un Yeni Maskotu Oldu: Sahiplenilen Köpeğin Yeni Adı Belli Oldu

Antalyaspor, şehirde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden "Satın Alma Sahiplen" sloganıyla bir köpek sahiplendi ve köpeğin yeni adı 'Akrep' oldu.

Antalyaspor'un Yeni Maskotu Oldu: Sahiplenilen Köpeğin Yeni Adı Belli Oldu

Antalyaspor, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir köpek sahiplendi.

Dört ay önce trafik kazasında yaralanan ve merkezde tedavi edilen sahipsiz köpek, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Antalyaspor tarafından sahiplenildi.

Görevlilerin Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ne getirdiği köpeğe, Antalyaspor'un simgesi olan "Akrep" ismi verildi.

Belediye yetkilileri, sahipsiz hayvanları "Satın Alma Sahiplen" sloganıyla yeni sahipleriyle buluşturduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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