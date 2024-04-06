Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Maradona'nın ölümüyle ilgili şok edici bir iddia ortaya attı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü hakkında şok edici bir iddia ortaya attı. Maduro, "Onun ölümüyle ilgili şöyle bir tezim var, Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum." dedi. Bu sözler, Maradona'nın ölümüne ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Başkent Karakas'taki Anıtsal Stadyumu'nda 'Maduro Podcast' programına konuk olan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

'Maradona'nın Öldürüldüğüne İnanıyorum'

Maduro, Arjantin'de "faşizmin" iktidara gelmesi için her şeyin planlandığını iddia ederek, "Onun ölümüyle ilgili şöyle bir tezim var, Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum. Ölümünden bir gün önce 60. yaş doğum günü vesilesiyle onunla konuştum ve şunu söyledim; 'Diego, Venezuela'ya gel, seninle burada ilgileneceğiz.' dedim." ifadelerini kullandı.

Maduro, Maradona'nın endişelerini paylaşarak ona destek verdiğini ve halkın sesi olduğu için faşistlerin onu rahat bırakmayacağını söylediğini belirtti. Ayrıca eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner'e yönelik suikast girişimine de dikkat çekerek, Arjantin'in sembollerine karşı operasyonlar düzenlendiğini ve Maradona'nın hedef alındığını düşündüğünü ifade etti.

'Arjantin'de Faşizm ve Siyonizm Milei ile Geldi'

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi eleştiren Maduro, "Bir şeyi söylemeden edemeyeceğim, Arjantin'de Milei ile iktidara faşizm ve siyonizm geldi. Milei, 'Venezuela'nın yaptırımlara tabi tutulması, kuşatılması ve yenilgiye uğratılması için her şeyi yapacağım.' diyor. Buradan ona sesleniyorum, 'Sen ve senin gibi kaç kişi var?'" şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Maduro, Maradona ile ilgili gerçeğin bir gün ortaya çıkartılacağına inandığını ve faşizmin Arjantin'de tekrar yenilgiye uğratılacağına emin olduğunu söyledi.

Diego Armando Maradona'nın Ölümü

Dünyaca ünlü efsane futbolcu Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre şehrinde 25 Kasım 2020'de kalp yetmezliği ve akciğer ödemi sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Kasım 2020'de beyin ameliyatı olan ve evde müşahede altında tutulan Maradona'nın ani ve şüpheli ölümünün ardından soruşturma başlatılmıştı.