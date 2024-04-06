Galatasaray kafilesi Şanlıurfa'da

Galatasaray kafilesi yarın Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa mücadelesi için Şanlıurfa'ya gitti.

Son Güncelleme:
Galatasaray kafilesi Şanlıurfa'da

Turkcell Süper Kupa'da yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Şanlıurfa'ya gitti.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden hareket etti.

Kafileye, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray Şanlıurfa Fenerbahçe Süper Kupa
Son Güncelleme:
Türkiye'ye acil cuma gecesi uyarısı! Meteorolojik kaynaklar şimdi açıkladı Türkiye'ye acil cuma gecesi uyarısı! Meteorolojik kaynaklar şimdi açıkladı
Star TV'nin fenomen dizisi final yapıyor; Dizinin asıl final nedeni de belli oldu Star TV'nin fenomen dizisi final yapıyor; Dizinin asıl final nedeni de belli oldu
Fenerbahçe, sahasında yenildi! Fenerbahçe, sahasında yenildi!
KAP'a resmen bildirildi: THY bir şirket daha kuruyor! THY bir şirket daha kuruyor!
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı perde arkasını açıkladı: Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi? Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi?
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru daha da düşecek mi? Dolar kuru daha da düşecek mi?
Sigaraya önce zam sonra indirim: Fiyatlara yansıdı! Sigaraya önce zam sonra indirim!
Çiftçinin elinde kaldı, TMO; buğday, arpa ve mısır fiyatlarına zam yaptı! TMO; buğday, arpa ve mısır fiyatlarına zam yaptı!
Şaban Sevinç'ten 'Kılıçdaroğlu' kulisi: "Seçimi kaybediyorlar" Şaban Sevinç'ten 'Kılıçdaroğlu' kulisi