Galatasaray kafilesi Şanlıurfa'da

Turkcell Süper Kupa'da yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Şanlıurfa'ya gitti.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden hareket etti.

Kafileye, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur eşlik etti.

Kaynak: AA