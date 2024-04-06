Galatasaray kafilesi Şanlıurfa'da
Galatasaray kafilesi yarın Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa mücadelesi için Şanlıurfa'ya gitti.
Turkcell Süper Kupa'da yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Şanlıurfa'ya gitti.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden hareket etti.
Kafileye, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur eşlik etti.
Kaynak: AA
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