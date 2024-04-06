Fenerbahçe, sahasında yenildi!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Anadolu Efes ile sahasında karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda Fenerbahçe, sahadan mağlup ayrıldı.

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Fenerbahçe, sahasında yenildi!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 33. hafta maçında Anadolu Efes'i konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçtan Fenerbahçe, 80-82 mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE-ANADOLU EFES KARŞILAŞMASINDA NOTLAR

Nick Calathes, Tyler Dorsey, Tarık Biberovic, Nigel Hayes-Davis ve Sertaç Şanlı beşiyle maça başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 13-16 geride tamamladı.

Fenerbahçe, sahasında yenildi! - Resim : 1

Yakaladığı seriyle ikinci çeyrekte 18-16 öne geçen Fenerbahçe, periyotun kalan kısmında üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 36-32 üstün girdi.

Karşılıklı sayılara sahne olan üçüncü çeyreği 52-51 önde geçen Fenerbahçe Beko, geriye düştüğü dördüncü çeyreğin son bölümünde Guduric’le farkı 2 sayıya düşürdü. (77-79) Larkin’in basketine Biberovic ile yanıt veren Fenerbahçe, son saniyede Nigel Hayes-Davis ile üçlük atışından yararlanamayınca karşılaşmadan 80-82 mağlup ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic, Jordi Aliaga, Arturas Sukys

Fenerbahçe: Hayes-Davis 10, Tarık Biberovic 4, Calathes 6, Guduric 15, Sestina 5, Papagiannis 13, Motley 10, Wilbekin 17, Dorsey, Sertaç Şanlı, Pierre

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Anadolu Efes: Beaubouis 10, Larkin 15, Braynt 7, Hollatz 5, Willis 2, Jones 1, Oturu 9, Ercan Osmani 4, Pleiss 5, Thompson 3, Clyburn 21

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

1. Periyot: 13-16 (A. Efes lehine)
Devre: 36-32 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 52-51 (Fenerbahçe lehine)
Maç sonucu: 80-82 (Anadolu Efes lehine)

FENERBAHÇE, PLAY-OFFLARA KALMAYI GARANTİLEDİ

Öte yandan play-offlara kalmayı dün akşam oynanan maçların sonuçlarına göre garantileyen Fenerbahçe, THY Euroleague'in 34. hafta maçında 12 Nisan Cuma günü Olympiakos'a konuk olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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