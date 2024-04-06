Fenerbahçe, sahasında yenildi!
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Anadolu Efes ile sahasında karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda Fenerbahçe, sahadan mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 33. hafta maçında Anadolu Efes'i konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçtan Fenerbahçe, 80-82 mağlup ayrıldı.
FENERBAHÇE-ANADOLU EFES KARŞILAŞMASINDA NOTLAR
Nick Calathes, Tyler Dorsey, Tarık Biberovic, Nigel Hayes-Davis ve Sertaç Şanlı beşiyle maça başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 13-16 geride tamamladı.
Yakaladığı seriyle ikinci çeyrekte 18-16 öne geçen Fenerbahçe, periyotun kalan kısmında üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 36-32 üstün girdi.
Karşılıklı sayılara sahne olan üçüncü çeyreği 52-51 önde geçen Fenerbahçe Beko, geriye düştüğü dördüncü çeyreğin son bölümünde Guduric’le farkı 2 sayıya düşürdü. (77-79) Larkin’in basketine Biberovic ile yanıt veren Fenerbahçe, son saniyede Nigel Hayes-Davis ile üçlük atışından yararlanamayınca karşılaşmadan 80-82 mağlup ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic, Jordi Aliaga, Arturas Sukys
Fenerbahçe: Hayes-Davis 10, Tarık Biberovic 4, Calathes 6, Guduric 15, Sestina 5, Papagiannis 13, Motley 10, Wilbekin 17, Dorsey, Sertaç Şanlı, Pierre
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Anadolu Efes: Beaubouis 10, Larkin 15, Braynt 7, Hollatz 5, Willis 2, Jones 1, Oturu 9, Ercan Osmani 4, Pleiss 5, Thompson 3, Clyburn 21
Başantrenör: Tomislav Mijatovic
1. Periyot: 13-16 (A. Efes lehine)
Devre: 36-32 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 52-51 (Fenerbahçe lehine)
Maç sonucu: 80-82 (Anadolu Efes lehine)
FENERBAHÇE, PLAY-OFFLARA KALMAYI GARANTİLEDİ
Öte yandan play-offlara kalmayı dün akşam oynanan maçların sonuçlarına göre garantileyen Fenerbahçe, THY Euroleague'in 34. hafta maçında 12 Nisan Cuma günü Olympiakos'a konuk olacak.
Kaynak: Gerçek Gündem