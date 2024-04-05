Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezasını indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, Trabzonspor'a verilen cezayı indirdi.

Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından çıkan saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a verilen ceza 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezasından, 4 maç seyircisiz oynama ve 448 bin lira para cezasına indirildi.

Ayrıca, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen 1 maç men cezası da onaylandı.